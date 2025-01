Santa Caterina. Al “Comprensivo” al via i due percorsi laboratoriali sulla digitalizzazione per docenti e personale Ata

SANTA CATERINA. Sono iniziati presso l’Istituto comprensivo di Santa Caterina e Resuttano di cui è dirigente scolastica la prof. Claudia Amico le attività dei due percorsi laboratoriali sulla digitalizzazione amministrativa, per il personale ATA, e sugli strumenti di didattica digitale per l’inclusione, per i docenti.

Si tratta di percorsi formativi che si inseriscono nell’ambito della più ampia offerta formativa del Pnrr D.M 66/23 “Formazione del personale alla transizione digitale”. Palpabili l’entusiasmo e l’interesse dei docenti nello scoprire le potenzialità del BOXIO nella didattica. Soddisfatti i formatori che si sono complimentati per l’alto coinvolgimento dei docenti e del personale ATA nelle attività laboratoriali.