Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, XVII° torneo: ecco i vincitori del primo turno

Si è giocato il primo turno del XVII° torneo “Eclettica”, campionato periodico , 21 giocatori e giocatrici divisi in 5 tavoli, quattro composti da 4 giocatori e uno da 5, dopo circa due ore di gioco hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Calogero Maira, Luigi Tricoli, Manuel Carapezza, Andrea Kiswarday e Gaetano Piazza che comandano la classifica provvisoria. “Ricominciare dopo circa tre settimane non è mai facile- dichiarano dal direttivo- è siamo molto soddisfatti della serata d’inizio del XVII° torneo. Nonostante qualche assenza dovuta a sopraggiunti impegni o a influenze di stagione, siamo partiti alla grande e ci piace segnalare la presenza di due diciasettenni, Simone Pecoraro e Vincenzo Lo Monaco, che fanno parte del Club da più di cinque anni e dell’esordiente Andrea Cutaia, che ancora deve compiere dodici anni che per la prima volta partecipa a un torneo ufficiale di Risiko! Ecco cosa significa per noi il gioco – continuano a dichiarare dal direttivo- il gioco e socialità che va aldilà dell’età, del genere; il gioco è condivisione ed è più bello se lo si fa davanti alla plancia di gioco del Risiko!: la passione che ci unisce.” Prossimo appuntamento giovedì 16 gennaio per il secondo turno del torneo, ma chi volesse il martedì si organizzano tavoli di amichevoli e di avvicinamento al gioco.