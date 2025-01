Prima Categoria. La Sommatinese può subito allungare con il Sant’Anna; la Don Bosco Mussomeli cerca i 3 punti in casa

Nel girone B di Prima Categoria impegno casalingo notevole per la Sommatinese che affronta in casa il Sant’Anna di Enna (ore 15). Match insidioso per la capolista che, tuttavia, non sembra nutrire timori reverenziali nei confronti della compagine ennese.

Il tecnico Nicotra, consapevole della difficoltà dell’impegno di domenica, ha preparato con attenzione la partita del Peppe Tricoli, anche perchè una vittoria confermerebbe la sua squadra capolista nel girone B di Prima Categoria.

Sempre alle 15 la Don Bosco Mussomeli si riaffaccia al grande calcio sfidando tra le mura amiche lo Sporting Termini con l’obiettivo di salire in classifica e puntare ad un posto nei play off. Infine, sempre nel girone B il Calcio Campofranco affronta fuori casa la vice capolista Barrese con l’intenzione di giocare una gara che consenta alla sua squadra di fare risultato e di poter puntare alla Prima categoria.

Nel girone F invece l’Accademia Mazzarinese sfida la Don Bosco 2000 nel contesto di un match che si annuncia parecchio arduo ed impegnativo. Infine il Terranova Gela sempre domenica alle 14,30 affronta il Ragusa Boys con la speranza di un colpo d’ala che gli consenta di superare il difficile momento che sta vivendo in campionato.