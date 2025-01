Prima categoria. La Sommatinese pareggia in casa e viene superata in testa alla classifica dalla Barrese

La Sommatinese pareggia 0-0 con il Sant’Anna Enna e la Barrese, battendo nettamente 4-0 il Calcio Campofranco (nella foto), la sorpassa in classifica. Questo l’evento più importante per le nissene in Prima categoria. Nel girone B al Peppe Tricoli la Sommatinese ci ha provato ad abbattere il muro del Sant’Anna ma senza riuscirci. Alla fine parità con delusione in quanto la Barrese, battendo 4-0 il Campofranco, s’è ripresa la testa della classifica.

La Don BoscoMussomeli non è andata al di la dello 0-0 in casa contro lo Sporting Termini. Anche qui un pari deludente per la compagine manfredonica che ha perso l’occasione per allungare in zona play off. La Barrese è ora prima con 32 punti contro i 31 della Sommatinese e i 23 della Don Bosco Mussomeli.

Nel girone F, invece, solo sconfitte per le nissene. Il Terranova ha perso 0-5 in casa contro il Ragusa Boys e resta ultimo in classifica. Ha perso anche l’Accademia Mazzarinese contro la forte Don Bosco 2000. La sconfitta casalinga patita è stata di 1-2 con i padroni di casa in gol con Gallo.