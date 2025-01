Ospedale Mussomeli, organizzazioni sindacali unitariamente chiedono incontro urgente al Direttore Generale ASP

MUSSOMELI – Per problematiche che riguardano il presidio ospedialiero di Mussomeli hanno scritto al Direttore Generale Infati, le Organizzazioni Sindacali , unitariamente, — FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, NURSIND CGS, FIALS e NURSING UP — chiedono un incontro urgentissimo per discutere delle preoccupanti notizie che si rincorrono riguardo una possibile chiusura del Pronto Soccorso deII’OspedaIe di Mussomeli durante le ore notturne (dalle 20:00 alle 08:00). “Tale prospettiva, se confermata, scrivono i firmatari della lettera, avrebbe pesanti ricadute sui lavoratori e, soprattutto, sulla popolazione servita da questa struttura, che rappresenta l’unico presidio sanitario per l’intero territorio del Vallone. Considerato l’ampio bacino di utenza e le difficoltà logistiche legate alla conformazione geografica e infrastrutturale del territorio, la chiusura del Pronto Soccorso nelle ore notturne risulterebbe inaccettabile, compromettendo il diritto alla salute dei cittadini. Le scriventi OO.SS. ritengono imprescindibile un confronto urgente per chiarire la reale situazione e, qualora le voci trovassero fondamento, individuare congiuntamente soluzioni alternative che garantiscano la continuità del servizio e la sicurezza degli utenti e del personale sanitario coinvolto”.