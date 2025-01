Nasce a Mussomeli una Running School

MUSSOMELI – Dopo l’exploit d’iscrizione che hanno superato in un mese e mezzo più di cento tesserati di età compresa otto, diciotto anni, la dirigenza rosso-blu, ha deciso di aprire una scuola di atletica, con un format specifico rivolto a chi non ha mai corso e vuole iniziare, a chi ha cominciato a correre da poco o a chi vuole riprendere a farlo in modo consapevole e strutturato. Diceva ieri Francesco Mistretta, appassionato di atletica ed allenatore, insieme a molti amici che amano questa disciplina sportiva, stiamo portando avanti questo progetto Chiaramontano. obiettivo della Running School è quello di favorire le relazioni tra i partecipanti, in quanto un’esperienza motivazionale a favore del benessere della persona in un’ideale cornice di prevenzione della salute personale, ma diviene anche momento di svago e di aggregazione. E nostra intenzione anche partecipare a gare in giro per la Sicilia. Parole di elogio arrivano dal presidente Erino Cacciatore, che ringrazia tutti i mister della pallavolo, tennis tavolo e running, che da semplici volontari nella terra di Manfredi dove tutti praticano danza , calcio, Karate, hanno fatto qualcosa di meraviglioso. Portare l’atletica leggera, sarà sicuramente una scommessa, ma siamo pronti a questa sfida. Prossima settimana faremo un tour per gli istituti scolatici di Mussomeli per proporre il nostro progetto, confido nei ragazzi e nei genitori per un grande affluenza. Per iscrizioni potrete rivolgervi ai seguenti numeri telefonici:3208711247 oppure 3394070436.