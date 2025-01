Mussomeli, le congratulazioni del sindaco Catania alla dottoressa Daniela Faraoni nomina assessore regionale alla Salute

MUSSOMELI . Il Sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, esprime le sue più vive congratulazioni alla Dott.ssa Daniela Faraoni per la sua recente nomina a Assessore Regionale alla Salute. “Un incarico di grande responsabilità, che sono certo la dottoressa Faraoni saprà ricoprire con competenza, dedizione e visione”, ha dichiarato il Sindaco Catania. “La sua indiscussa esperienza nel settore sanitario e il suo impegno costante al servizio della collettività rappresentano garanzia di un contributo significativo per la sanità siciliana e provinciale.” Il primo cittadino ha sottolineato come la Dott.ssa Faraoni, con la sua professionalità, possa rappresentare una risorsa fondamentale per il miglioramento dei servizi sanitari nella nostra regione, contribuendo a rendere sempre più efficiente e accessibile la sanità per tutti i cittadini siciliani. “Le auguro un proficuo lavoro e sono certo che saprà fare la differenza in questo nuovo e prestigioso ruolo”, ha concluso il Sindaco Catania.