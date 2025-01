Los Angeles, la fuga dall’inferno di fuoco: “E’ finita” – Video

(Adnkronos) – "Abbiamo combattuto contro l'incendio e abbiamo perso. Ma siamo vivi". Tanner Charles è tra le migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa nell'area di Los Angeles per fuggire dagli incendi che stanno devastando il sud della California. Il video che Charles ha pubblicato su X è impressionante. Charles, con l'amico Orly Israel, fugge dalla casa nella zona a nord di Rustic Canyon. "Ci abbiamo provato, andiamo via", dice il giovane nella clip. I due scappano dalla casa e si trovano in uno scenario quasi irreale. Un muro di fuoco ovunque, fiamme anche sul tronco di un albero. "Ogni volta che guardo il video, mi rivedo mentre scappo dalla battaglia vitale", dice Israel alla Cnn. "Ogni volta il video mi sembra pazzesco". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)