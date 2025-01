Hyundai potenzia R&S in Europa, da Nürburgring a Rüsselsheim

(Adnkronos) – E' nel segno della mobilità e dell'innovazione sostenibili l'accelerazione di Hyundai Motor Group su Ricerca & Sviluppo in Europa. Da una parte il gruppo coreano annuncia l’ampliamento del test-center del Gruppo al Nürburgring con l'obiettivo di migliorare le capacità di collaudo e sviluppo dei veicoli elettrici e ad alte prestazioni del futuro, dall'altra l'apertura – a marzo – del nuovo Square Campus dello Hyundai Motor Europe Technical Center a Rüsselsheim. Per quanto riguarda lo storico circuito Hyundai ha introdotto al Nürburgringi test di durabilità nel 2011 e inaugurato un vero e proprio test-center nel 2013: l'espansione annunciata oggi prevede nuove aree officina, laboratori specializzati e infrastrutture di ricarica ad alta tensione per veicoli elettrici (EV). Quanto al nuovo Square Campus sarà una struttura all’avanguardia di 25.000 metri quadrati, situata nella regione del Reno-Meno in Germania, che ospiterà il più grande dinamometro del Gruppo per la misurazione dei valori di NVH (noise, vibration, harshness) per autovetture, oltre a dinamometri avanzati per l’analisi di telai e propulsori. Questi dispositivi consentiranno di simulare e valutare le performance dinamiche dei veicoli in diverse condizioni senza la necessità di test su strada. La nuova struttura si concentrerà sul miglioramento dei veicoli elettrici (EV), dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), dell'infotainment e delle tecnologie di elettrificazione, con l’obiettivo di offrire soluzioni su misura per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, in particolare di quelli del mercato europeo. "I veicoli elettrici ad alte prestazioni sono una parte fondamentale del nostro DNA," ha dichiarato Tyrone Johnson, Managing Director dello Hyundai Motor Europe Technical Center. "Le strutture ampliate al Nürburgring ci permetteranno di integrare ancora più efficacemente le nostre prestazioni N con la nostra strategia per i veicoli elettrici. Inoltre, continueremo a perfezionare le tecnologie delle motorizzazioni tradizionali". Per Johnson "la Germania rimane al centro dell'eccellenza automobilistica. Il nostro investimento in questo potente ecosistema riflette la nostra fiducia nell'expertise ingegneristica e nella forza innovativa della regione del Reno-Meno". —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)