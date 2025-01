Caltanissetta, Risiko Club Ufficiale: il 30 gennaio al via il terzo turno del XVII° torneo interno

Domani Giovedì 30 gennaio, presso Eclettica Street Factory, si giocherà il terzo turno del XVII° torneo interno (campionato periodico) valido per il Ranking Nazionale e ranking Eclettica. Il torneo dà la possibilità ai partecipanti, in funzione della posizione in classifica finale di ogni torneo, di avere punti validi per il Ranking Nazionale che permette, alla fine dell’anno, ai primi in classifica, di partecipare al Campionato Nazionale Individuale. Al Ranking nazionale vengono considerati i tornei organizzati dai Risiko Club Ufficiali ed Eclettica è un Club Ufficiale di Risiko, l’unico del Centro Sicilia, uno dei sei della Sicilia ed uno dei trentuno RCU nazionali. Inoltre i tornei ed altri eventi, organizzati dal RCU nisseno, danno la possibilità ai soci ed ai non soci partecipanti di avere punti per il Ranking interno che da la possibilità, ai soci iscritti, sempre in funzione della posizione in classifica, di far parte della squadra del Club che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre 2025 che si terrà a Bologna, probabilmente, ad ottobre.

“Domani giocheremo il terzo turno di questo primo torneo 2025 -dichiarano dal direttivo- un torneo con nuove e interessanti regole interne che potranno essere “affinate” durante l’anno e durante altri tornei. Quest’anno ci attendono nuovi ed importanti appuntamenti: l’organizzazione del Master, la partecipazione al Campionato Nazionale a Squadre. E’ in cantiere l’organizzazione, insieme agli altri RCU siciliani, del Campionato Regionale Individuale e a Squadre. Inoltre alcuni soci e giocatori partecipano ai vari eventi nazionali: al Raduno Nazionale del Nord, che si giocherà a Saronno dal 7 al 9 marzo, sarà presente una delegazione del Risiko Club Eclettica. Insomma gli impegni non mancano, ma con il lavoro di squadra riusciremo a portare avanti gli impegni presi e da prendere”.

Quindi appuntamento per tutti gli appassionati di Risiko! Domani giovedì 30 alle 20.45 (start 21.00) da Eclettica Street Factory di via Rochester.