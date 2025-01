Caltanissetta. Esperienza formativa all’estero per gli alunni dell’Istituto “Di Rocco” con il progetto “Lavorare in Europa”

Esperienza formativa internazionale di PCTO all’estero per l’Istituto di Istruzione Superiore “Sen. Angelo Di Rocco”, diretto dalla prof. Laura Zurli. Alunni e docenti dell’Istituto Alberghiero e del Tecnico Agrario sono stati impegnati a Malta nell’ambito dei Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) all’estero, progetto dal titolo “Lavorare in Europa”, con il modulo “PCTO in mobilità: competenze in movimento”.

Il progetto, che ha avuto durata di 15 giorni per complessive 60 ore, ha permesso agli alunni del Tecnico Agrario e del Professionale Alberghiero di acquisire conoscenze, competenze e capacità nell’ambito di quelle che sono le dinamiche legate al lavoro all’estero.

Il progetto, finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, ha offerto ai partecipanti un percorso formativo efficace, della durata di 14 giorni per complessive 60 ore, in un contesto di ampio respiro aperto all’Europa e alle necessità del mondo del lavoro, e si è sviluppato attraverso ore di smart work placement presso agenzie formative estere specializzate e attività culturali.

Gli studenti, accompagnati dai Proff. Gioacchino Fabio Casà, Patrizia Tirrito e Antonio Simone, hanno avuto modo di sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, e competenze trasversali, coerenti con le competenze chiave previste dall’Unione Europea per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione nonché delle competenze chiave di apprendimento in ambito lavorativo: lavoro di squadra, gestione del tempo; pianificazione del lavoro, raggiungimento dei target aziendali, accrescimento delle capacità relazionali, di self confidence, di motivazione al successo, acquisizione del linguaggio specifico e del modus operando relativo al settore scelto.

Questi, infine, gli alunni dell’Istituto professionale alberghiero e del Tecnico Agrario che hanno preso parte al progetto di alternanza scuola – lavoro in terra maltese. Per l’Istituto Alberghiero: Giorgia Randazzo (3°B), Simone Gattuso (3°B), Riccardo Gattuso (3°B), Samuela Giuseppina Pia Rabita (5°B), Ilaria Lima (4°B), Davide Pio Vigneri (5°A), Antonio Guarneri (5°A), Maria Manta (5°A), Veronica Li Puma (5°B), Giada Ferrara (5°T).

Per il Tecnico Agrario: Nina Centanni (3°A), Loris Sem Macaluso (3°A), Mario Rago Mario (3° B), Francesco Altovino (3° B), Filippo Viola (4° B).