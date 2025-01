Caltanissetta. Ecco il resoconto dell’ultima seduta consiliare a Palazzo del Carmine

CALTANISSETTA. Si è svolto martedì 29 gennaio 2025 il Consiglio comunale in seduta ordinaria di Caltanissetta. Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti ha aperto la seduta e ha invitato a procedere con i punti all’ordine del giorno.

La prima proposta di deliberazione (n.105 del 18.12.2025) con il seguente oggetto “Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2024-2027”, ha previsto il relativo sorteggio.

Sono stati estratti come Revisori dei Conti effettivi del Comune di Caltanissetta, in attesa di accettazione dell’incarico da parte degli stessi, i seguenti nominativi: Leone Rosa, Greco Calogero, Ferraro Annalisa.

Sono stati individuati tramite estrazione anche i nominativi dei relativi supplenti in tale ordine: Scaturro Basilio Antonino, Gentile Giovanni, Occhipinti Francesco, Guzzio Antonio, Palermo Sonia, Finocchiaro Carmelo. La proposta di deliberazione è stata dunque approvata dal Consiglio comunale con esecutività immediata.

Con il secondo punto all’ordine del giorno l’adunanza ha discusso la “Proposta sulla riparametrazione delle spettanze previste all’art. 38 della L.R. n. 9 del 27/09/2023 – Proposta di deliberazione –Art. 11 CO.2 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”. La proposta di deliberazione (n. 109 del 27.12.2024) è stata approvata dal Consiglio comunale con esecutività immediata.

La proposta di deliberazione (n. 78 del 24.10.2024) relativa al “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo del dipendente matricola n. 193 notificato in data 16/09/2024”, è stata approvata dal Consiglio comunale e immediatamente esecutiva.

Infine, è stata trattata la proposta di deliberazione (n. 91 del 21.11.2024) con oggetto “Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”. La I Commissione Consiliare “Affari Generali” ha presentato un emendamento alla suddetta proposta, che nello specifico prevede l’aggiunta del seguente comma 8 bis al Titolo III, art. 19 del Regolamento Comunale relativo alla TARI: “Le Aziende agricole che esercitano l’attività di Turismo rurale o Agriturismo, con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), che lavorano con discontinuità, hanno diritto alla sconto del 50% a condizione che dimostrino con fatture o altro documento probatorio il fermo dell’attività per almeno tre mesi continuativi, siano in possesso di contratto con ditte private autorizzate per il ritiro dei rifiuti speciali di cui al D.L. 152 del 3 aprile 2006 art. 184.

Tale agevolazione cesserà nel momento in cui l’Amministrazione sarà in condizione di pesare in loco il rifiuto ritirato con compattatore fornito di sistema di pesatura a bordo nel voltacontenitore”. La proposta di deliberazione, integrata dal suddetto emendamento, è stata approvata dal Consiglio comunale con esecutività immediata. A seguito di quest’ultima votazione, il Presidente del Consiglio ha dichiarato chiusa la seduta.