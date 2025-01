Caltanissetta. Cooperativa ConSenso, disponibili 4 posti per il servizio civile

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale con Legacoop hanno dato il via al nuovo bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, a Caltanissetta aperte le candidature per quattro volontari alla cooperativa sociale ConSenso sita in contradda Roccella snc, tenuta Sant’Angela Merici.

Il progetto “Orizzonte: Autonomia e Inclusione” avrà la durata di 12 mesi ed è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia. Il bando di Legacoop Sicilia – cooperativa sociale ConSenso per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale con scadenza il prossimo 18 febbraio alle ore 14:00 vedrà protagonisti quattro ragazze e/o ragazzi e prevede un contributo economico di 507,30 € mensili.

Il progetto si propone di migliorare il benessere psicofisico del soggetto con disabilità attraverso la promozione, lo sviluppo o il mantenimento dell’autonomia personale, elementi necessari per il suo inserimento/reinserimento nella vita di comunità e nel mondo del lavoro, riducendo i rischi di emarginazione e disuguaglianza, sostenendo il diritto alla libera scelta e all’autodeterminazione della persona e offrendo sostegno per l’inclusione e la partecipazione dello stesso nella vita sociale e culturale del Paese. Il progetto “Orizzonte: Autonomia e Inclusione” vuole contribuire al raggiungimento di questo obiettivo offrendo un’opportunità innovatrice di aggregazione e un nuovo spazio di osservazione in cui il disabile possa valorizzare al meglio il suo “saper fare”, al fine di acquisire maggiore capacità e visibilità nella partecipazione alla vita della comunità.

E’ un percorso arricchente, quindi, che dà la possibilità di contribuire attivamente al benessere delle persone più fragili grazie a un’esperienza di crescita sia da punto di vista professionale che umano. Oltre, a essere un’ opportunità formativa di notevole rilievo grazie all’esperienza specifica che la cooperativa ha maturato in questi anni sul territorio. Infine, la possibilità concreta che per alcuni volontari il servizio civile si trasformi in opportunità lavorativa.

Per candidarsi, per maggiori informazioni e per presentare la domanda di iscrizione è possibile collegarsi al seguente link: https://www.legacoopsicilia.it/bando-servizio-civile-2024.