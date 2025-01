Associazione Creative Spaces di Caltanissetta, progetto “Percorsi di Arte Urbana”: aperto il bando di selezione opere per la realizzazione di uno “Sticker”

L’Associazione Culturale Creative Spaces di Caltanissetta, vincitrice del “Bilancio Partecipativo 2024”, grazie al voto dei cittadini nisseni, in occasione della realizzazione del progetto “Percorsi di Arte Urbana” comunica la riapertura del bando di partecipazione, rivolto agli Artisti, per la realizzazione di uno “Sticker” ricollegabile al percorso avente tematica “Arte”.

“Percorsi di Arte Urbana” è un progetto teso alla realizzazione di percorsi di natura tematica tra le vie del capoluogo nisseno.

Il progetto, già vincitore negli anni passati, verrà ampliato attraverso la creazione di nuovi percorsi: quest’anno le due aree tematiche prescelte dai membri dell’Associazione Culturale hanno investito lo Sport e l’Arte.

All’interno dei percorsi individuati e, dunque, per ogni punto rilevante del percorso, verranno collocate delle colonnine dotate di apposito QR CODE: attraverso la scansione sarà possibile accedere alle guide, anche in formato audio, relative al punto del percorso.

Le nostre colonnine saranno individuabili attraverso una realizzazione artistica, denominata “Sticker”, selezionata tra le diverse realizzazioni fatte pervenire all’Associazione.

In particolare, con la riapertura del Bando, Creative Spaces chiede la realizzazione di uno Sticker relativo alla tematica ARTE. Il percorso urbano realizzato sullo sfondo di tale tematica ha come oggetto la tradizione artistica nissena: i partecipanti al Bando potranno esprimere la propria visione anche ricollegandola alle figure nissene note nell’ambito, sia del passato che contemporanee, delle ideologie della storia dell’arte locale, nonché ai simboli simboli artistici del capoluogo.

Ciascun artista potrà realizzare una singola opera, le cui caratteristiche tecniche sono indicate sul bando di partecipazione, da inviare, assieme ad un breve CV e ad una foto dell’Artista, ai canali istituzionali dell’Associazione entro e non oltre il 22 febbraio 2025.

Le diverse opere ricevute saranno poi sottoposte alla valutazione di una giuria i cui membri saranno individuati da “Creative Spaces” e l’opera vincitrice verrà stampata in plexiglass e posizionata sulle colonnine del percorso tematico.

Per gli approfondimenti sulle modalità di partecipazione, sulle caratteristiche tecniche richieste, si invita a consultare i nostri social networks “asscreativespaces” su Instagram, Creative Spaces su Facebook oppure consultare il sito https://www.creativespaces.it/.

Per ulteriori approfondimenti potrete contattare l’Associazione “Creative Spaces” all’indirizzo mail creativespacescl@gmail.com o tramite Whatsapp al numero 3275396202.