Assessorato regionale alla Salute, Cisal: “Auguri di buon lavoro a Daniela Faraoni”

“A Daniela Faraoni, nominata dal presidente Renato Schifani alla guida dell’assessorato regionale alla Salute, i nostri auguri di buon lavoro: la aspetta un compito arduo in un momento delicato per il sistema sanitario siciliano. La Cisal è pronta a una leale collaborazione per rilanciare un settore che è di primaria importanza per la nostra regione, non solo per le migliaia di lavoratori impegnati ma anche per le ricadute concrete sulla vita di tutti i cittadini”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Nicolò Scaglione

di Cisal Sicilia.