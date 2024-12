Ucraina, missili russi contro Kryvyi Rih: interi quartieri della città al buio

(Adnkronos) – Un attacco missilistico delle forze di Mosca contro Kryvyi Rih, 420 chilometri a sud est di Kiev, ha lasciato interi quartieri della città ucraina al buio. Danneggiato anche un ospedale e un palazzo, hanno denunciato fonti ufficiali locali. I Paesi alleati procedano insieme sulla crisi Ucraina, ha chiesto il Premier britannico Keir Starmer al Presidente americano eletto Donald Trump con cui ieri ha parlato al telefono, ha reso noto Downing Street. E' necessario "lavorare insieme" anche in Medio Oriente per garantire la pace, ha sottolineato Starmer. Starmer e Trump "hanno espresso la loro ambizione comune di rafforzare la relazione stretta e storica fra Londra w Washington" impegnandosi a "lavorare insieme sulle priorità condivise, inclusa la sicurezza internazionale e la crescita economica e la prosperità". Intanto ieri Volodymyr Zelensky ha ammesso che l'Ucraina non ha la forza per riconquistare la Crimea e le parte del Donbass occupate dalla Russia nella guerra in corso da oltre 1000 giorni. Il presidente ucraino, però, non alza bandiera bianca e ribadisce che Kiev non può e non vuole rinunciare ai propri territori. Ad una domanda di Le Parisien riguardo alla possibilità che l'Ucraina possa rinunciarvi 'temporaneamente', il presidente ha infatti risposto: "Legalmente non possiamo cedere i nostri territori, lo proibisce la Costituzione dell'Ucraina". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)