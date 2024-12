Stabilizzati 80 precari delle Camere di commercio siciliane, 41 a Caltanissetta: contratti firmati a Palermo. L’iter partì su iniziativa di Giovanna Candura

Sono stati stabilizzati 80 dipendenti precari delle Camere di commercio siciliane. La cerimonia per la firma dei contratti a tempo indeterminato si è tenuta nella sede dell’assessorato regionale delle Attività Produttive a Palermo alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, dell’assessore Edy Tamajo e dei rappresentanti delle Camere di commercio dell’isola e dei sindacati di categoria. “Siamo per l’abolizione di nuovo precariato e per la stabilizzazione del precariato che abbiamo trovato – ha detto Schifani – ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo individuato i fondi per farlo. L’assessore Tamajo si è battuto molto per questa misura, noi lo abbiamo ascoltato e credo che oggi sia una giornata importante per la Sicilia e per queste persone che avranno una stabilità per il loro futuro”.

Grande soddisfazione ha espresso l’attuale Vice sindaco del Comune di Caltanissetta, la professoressa Giovanna Candura. “E’ stata una battaglia di civiltà e da ex Commissario straordinario della Camera di Commercio di Caltanissetta tra la fine del 2018 ed il 2023, sono orgogliosa che tutto il lavoro fatto per la stabilizzazione di 41 precari del”Ente Camerale del capoluogo nisseno, oggi trova il suo atto finale con la stabilizzazione attraverso la firma del contratto. Tutto partì dalla mia iniziativa – conclude Giovanna Candura – e adesso bisogna dare merito al Governo Schifani di aver portato a compimento questo grande risultato.

Degli 80 lavoratori stabilizzati 41 provengono dalla Camera di commercio di Caltanissetta, 23 da Agrigento, 9 Trapani e 7 da Palermo-Enna. I primi sono stati assunti nel 2002, gli ultimi nel 2007. Le risorse stanziate per la loro stabilizzazione sono pari ad oltre 1,3 milioni. “Per noi è una giornata importante, diciamo la parola fine al precariato – ha commentato l’assessore Tamajo – il governo Schifani ha dato dimostrazione di voler dare certezza e futuro a coloro che già di 20anni hanno vissuto nell’ombra del precariato, grazie ad una norma approvata a novembre nel periodo delle variazioni di bilancio, è stato possibile dare certezza, futuro e stabilità a questi precari. Siamo felici”.