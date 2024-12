Serradifalco. In Giunta c’è il progetto esecutivo per la manutenzione di strade comunali extraurbane

SERRADIFALCO. Progetto per la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali extraurbane a servizio dell’agricoltura. È quello redatto dall’arch. Matteo Lamberti, verificato e validato dall’arch. Michele D’Amico e approvato in via amministrativa dalla Giunta guidata dal sindaco Leonardo Burgio.

Le strade interessate da questo progetto esecutivo cantierabile sono quella di collegamento dal bivio della sp 154 alla ss 122 e la strada di collegamento Sp 154 – Zona Calvario. Due strade importanti per quanti operano in ambito agricolo, ma anche per la viabilità extraurbana. Con questo progetto esecutivo l’amministrazione comunale parteciperà all’avviso dell’Esa (Ente sviluppo agricolo) per il finanziamento di progetti di ripristino – miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane.

L’avviso finanzierà i progetti esecutivi presentati dalle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi di manutenzione su infrastrutture stradali esistenti extraurbane al servizio delle attività agricole. Ovviamente, l’amministrazione comunale, per ottenere i benefici economici indicati nell’avviso, ha presentato all’Esa, che ha risorse per 5 milioni di euro, domanda di partecipazione con un progetto il cui importo complessivo è di 148.918,55 euro. Il progetto è stato approvato in Giunta in via amministrativa ed è stato immediatamente inviato all’Esa al fine di partecipare all’avviso pubblico con risorse previste per complessivi 5 milioni di euro.