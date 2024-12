San Cataldo, il gruppo consiliare Riprendiamoci la città: “L’errore di Soget sulla Tari 2024 è evidente”

Il gruppo consiliare RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ, attraverso il suo capogruppo consiliare Giampiero Modaffari, esprime soddisfazione per i risultati ottenuti grazie alla segnalazione formale inoltrata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) riguardo agli errori commessi da SOGET nell’emissione degli avvisi di saldo TARI 2024 per le zone non servite.

In risposta alla nostra nota, SOGET ha riconosciuto un errore tecnico che ha portato all’applicazione di una riduzione errata del 50% invece che del 70%, come previsto dall’art. 22 del regolamento TARI. Questo errore ha interessato 391 cittadini, per un ammontare complessivo di € 19.524,00.

I provvedimenti correttivi che SOGET ha apportato sono:

· È stato confermato l’errore.

· SOGET procederà con la rettifica automatica degli avvisi errati, senza costringere i cittadini a subire disagi per file o richieste di correzione.

· Verranno compensate le eccedenze già pagate nell’acconto TARI 2025.

Pur apprezzando la totale retromarcia dell’amministrazione comunale che aveva relegato la casistica al solo problema del consigliere comunale Giampiero Modaffari e anziché difendere l’utente/cittadino aveva invitato questi ultimi a recarsi da SOGET o inviare PEC per fare correggere un errore da quest’ultima commesso, chiediamo di applicare quanto riportato nella nostra nota, inclusa la verifica delle responsabilità contrattuali e le eventuali dovute sanzioni a SOGET per l’errore commesso e che vengano fornite scuse ufficiali ai cittadini coinvolti.

Giampiero Modaffari, capogruppo di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ, ha dichiarato: “Questo risultato dimostra che la nostra azione politica è fondata su competenza e attenzione ai problemi reali dei cittadini. San Cataldo appartiene ai sancataldesi, e noi continueremo a vigilare affinché sia garantita trasparenza e giustizia nella gestione dei tributi comunali. È nostro diritto pretendere responsabilità da chi amministra e gestisce i servizi pubblici”

“Rinnoviamo il nostro impegno per una San Cataldo più giusta e trasparente.”