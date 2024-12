Per il Giubileo Papa Francesco apre la seconda Porta Santa nel carcere di Rebibbia

Per la prima volta in un carcere, quello di Rebibbia, è stata aperta la Porta Santa. Prima del gesto di grande significato simbolico, Papa Bergoglio ha pronunciato alcune parole a braccio: ”La prima porta santa l’ho aperta in San Pietro , ho voluto che la seconda fosse qui in un carcere. Perché tutti qui, dentro e fuori, avessimo la possibilità di spalancare le porte del cuore e capire che la speranza non delude”.

Papa Francesco, inoltre, ha varcato la Porta Santa a piedi e non sulla sedia a rotelle, come era accaduto nella basilica di San Pietro. Presenti alla celebrazione, dentro la cappella, circa trecento detenuti e il personale della polizia penitenziaria.