Il Comune di Caltanissetta contro la violenza di genere: il 3 dicembre al Teatro Margherita c’è “Penelope” di Josephine Giadone

CALTANISSETTA. In ricordo di Patria, Maria Teresa e Minerva, ogni anno dal 25 Novembre e per un periodo di 16 giorni, il mondo dedica manifestazioni di ogni tipo all’attivismo contro la violenza di genere. Il ciclo di manifestazioni ed eventi dedicati si conclude il 10 dicembre, con la “Giornata Internazionale dei diritti Umani”.

Il Comune di Caltanissetta e l’Assessorato alle Pari Opportunità, nella persona del vicesindaco Giovanna Candura, hanno scelto di celebrare la vita, l’attivismo e soprattutto il coraggio delle tre sorelle, note come “mariposas” (farfalle), che hanno combattuto per la libertà della Repubblica Dominicana, sacrificando la propria vita, con la messa in scena dello spettacolo tutto al femminile “Penelope” di Josephine Giadone.

Lo spettacolo, presentato da Naponos Teatro Etico, ha debuttato nel 2023 portando in scena un numeroso gruppo di allieve di danza creativa ispirato al metodo Maria Fux guidate da Josephine Giadone e affronta il ciclo vitale della donna: dalla venuta al mondo alla sua ripartenza, passando per le fasi cruciali della sua esistenza (confronto, lotta, perdita, amore, maternità, sacrificio, ecc..).

I testi, affidati a Diletta Costanzo (già premio della critica al Festival internazionale del dramma antico dei giovani con “La violenza delle donne nel mito”) prendono spunto dalla figura femminile di Penelope, moglie del leggendario eroe Ulisse, e del suo delicato compito di regina di un regno senza re, costretta a tessere e a disfare la sua tela per favorire il ritorno dell’uomo tanto amato.

Le voci di Diletta Costanzo e Sefora Edith Bello guideranno lo spettatore in un viaggio immaginario, le danze e i movimenti di 23 donne nissene di un’età compresa tra gli 0 e gli 88 anni daranno corpo alla danza della vita femminile. In scena Antonella Tramontana, Tiziana Morreale, Carola Madonia, Adriana La China, Simona Amato, Valeria Nicosia, Carmela Macaluso, Rossella Letizia, Rosalia Giadone, Claudia Pilato, Elisa Amorelli, Fausta Caldarella, Michelina Curatolo, Maria G. Valenza, Valeria Vitaliti, Maria J. Lombardo, Carola Giannone, Tania Sanfilippo, Maria Pia Matraxia, Giulia Ariosto.

Sul palco anche la stessa Josephine Giadone e i contributi musicali dal vivo di Santino Merrino e Giovanni La Placa. L’evento è previsto Martedì 3 Dicembre 2024, con inizio previsto alle 20.30 al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.