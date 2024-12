Filippo Grasso nominato responsabile provinciale del dipartimento Turismo della Democrazia Cristiana a Messina

Filippo Grasso è il nuovo responsabile del dipartimento

Turismo della Democrazia Cristiana in provincia di Messina. La nomina

gli è stata conferita da Caterina Mendolia Pirandello, responsabile

regionale dipartimento Turismo.

“Ringrazio Totò Cuffaro e Caterina Mendolia Pirandello per avermi dato

l’opportunità di entrare a far parte della famiglia della DC – dichiara

Filippo Grasso -. Darò il mio contributo per lo sviluppo del settore e

lavorerò per promuovere le bellezze naturali, culturali e storiche della

provincia di Messina, sviluppando strategie per un turismo sostenibile

che rispetti l’ambiente e le comunità locali”.

“Filippo Grasso saprà contribuire attivamente alla promozione di

politiche e iniziative legate al settore turistico in provincia di

Messina – dichiara Caterina Mendolia Pirandello -. Auguro, a nome della

Democrazia Cristiana, buon lavoro”.

Nella foto, da sinistra: Stefano Cirillo segretario regionale DC,

Giovanni Caruso consigliere DC Comune Messina, Filippo Grasso

responsabile del dipartimento Turismo della Democrazia Cristiana in

provincia di Messina, On. Nuccia Albano assessore regionale Famiglia

Politiche sociali e Lavoro, Caterina Mendolia Pirandello responsabile

regionale dipartimento Turismo