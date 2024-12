Caltanissetta. Il sindaco Tesauro su emergenza idrica: “Schifani si è impegnato per ristabilire equilibrio forniture”

”Sono in costante contatto con il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che, a sua volta, sta interagendo con il Ministero degli Interni per arrivare a una bonaria conclusione di questa incresciosa situazione”. Lo ha dichiarato il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, in merito alla vicenda che in queste ultime 48 ore sta coinvolgendo la diga Ancipa e l’erogazione idrica verso i Comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Nel frattempo, questa mattina, si è tenuta una riunione tra la Prefettura di Enna e i Sindaci dei Comuni dell’ennese e il Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile Salvatore Cocina “per riuscire a far ripartire l’impianto e garantire l’erogazione idrica anche ai Comuni di Caltanissetta e San Cataldo così come stabilito durante la cabina di regia tenuta nel pomeriggio di venerdì 29 novembre”. ”Il presidente Schifani ci ha assicurato che, in sinergia con tutte le altre istituzioni, si impegnerà per ristabilire un equilibrio tra le forniture. Questa drammatica emergenza idrica non deve trasformarsi un una guerra tra Comuni.- ha proseguito Walter Tesauro -. Auspichiamo che durante l’incontro si riesca a far desistere dall’intento chi ha occupato l’impianto e bloccato l’accesso all’Ancipa e che gli stessi lascino rientrare i tecnici di Siciliaque per poter fare ripartire l’erogazione”. Nel frattempo Siciliaque ha comunicato, tramite i suoi canali istituzionali, che le piogge di questo fine settimana hanno portato a un innalzamento di 5 metri del livello dell’acqua consentendo di poter garantire una portata idrica adeguata per supportare sia i Comuni dell’ennese sia quelli di Caltanissetta e San Cataldo. ”Come politici dobbiamo dare un messaggio chiaro, dobbiamo far comprendere che si lavora per il bene di tutta la collettività che rappresentiamo agendo, nella legalità, con attività sinergiche e continuative. Il dialogo costruttivo, la presentazione dei dati e delle istanze dei cittadini, il suggerimento di soluzioni possibili, la supervisione delle attività che ci coinvolgono. Siamo tutti nella stessa condizione di disagio ma a prevalere deve sempre essere il buonsenso e il dialogo costruttivo, soprattutto in questo stato di emergenza che sta colpendo tutti”.