Caltanissetta. Filippo Mosca sarà estradato, la mamma: “Forse in Italia entro fine gennaio”

Filippo Mosca, il giovane originario di Caltanissetta, detenuto in Romania da maggio 2023 e condannato anche in appello a oltre 8 anni di reclusione per traffico internazionale di droga, sarà estradato in Italia. La sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta è arrivata poco fa. “In questi minuti abbiamo avuto la conferma che i giudici della Corte d’Appello di Caltanissetta hanno approvato la richiesta di Filippo del riconoscimento della sentenza straniera”, dice all’Adnkronos la mamma Ornella Matraxia, spiegando che “il trasferimento vero e proprio dovrebbe arrivare entro 30 giorni dalla notifica del decreto. Quindi, incrociando le dita, Filippo dovrebbe essere in Italia entro la fine di gennaio”. Filippo era stato arrestato, mentre si trovava in vacanza in Romania, insieme a Luca Cammalleri (per il quale la sentenza per l’estradizione è arrivata nelle scorse settimane) e a una terza ragazza (che si era assunta la piena responsabilità della droga fatta recapitare nell’albergo in cui soggiornavano i ragazzi). Il giovane si è sempre detto innocente. Dopo una lunga detenzione nel carcere di Porta Alba, a Costanza, lo scorso maggio è stato trasferito nel carcere di Bucarest. Il giovane era stato condannato a 8 anni e 3 mesi per tre reati compreso il possesso per uso personale di cannabis, 0,6 grammi di marijuana, un illecito amministrativo in Italia ma che in Romania ha portato a un mese in più di reclusione. “I giudici di Caltanissetta hanno riconosciuto i due capi d’imputazione, traffico internazionale e nazionale, mentre il possesso è caduto. Invece che 8 anni e 3 mesi, dovrà scontare 8 anni e due mesi”, dice mamma Ornella.