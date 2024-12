Caltanissetta, cooperativa Etnos seleziona 4 volontari per il Servizio civile universale

Nel 2025 la cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta accoglierà all’interno della struttura “Raggi d’Isole” 4 volontari del Servizio civile universale. La presidenza del Consiglio ha infatti accolto il progetto di assistenza ai disabili “Orizzonte: autonomia e inclusione”. Il servizio civile è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14 del 18 febbraio. Per consultare il bando e candidarsi bisogna accedere al seguente link https://www.legacoopsicilia.it/bando-servizio-civile-2024 Il servizio civile ha la finalità di accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e dell’esperienza di servizio civile universale; aspetto qualificante è, accanto ad una presa di coscienza negli operatori volontari della dimensione di servizio alla comunità, anche il conseguimento di una specifica professionalità: l’esperienza di servizio civile deve, cioè, rappresentare un’occasione di apprendimento e di acquisizione di conoscenze specifiche, e di costruzione di cittadinanza attiva. Il servizio civile ha la durata di un anno e prevede un compenso di 507,30 euro mensili. Garantisce permessi per impegni universitari, posti riservati nei concorsi pubblici e un attestato di partecipazione finale con le competenze acquisite valido ai fini curriculari.