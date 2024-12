Al Moncada di Caltanissetta il microFESTIVAL Trame Contemporanee: appuntamento dal 27 al 29 dicembre

Dal 27 al 29 dicembre al Palazzo Moncada di Caltanissetta si terrà il “microFESTIVAL Trame Contemporanee”, organizzato dal progetto culturale “Progettocollettivo”.

Mostra d’arte, rassegna cinematografica, talk, live set musicali e performance allieteranno i presenti durante il Festival. L’evento vuole promuovere le personalità artistiche dell’entroterra siciliano creando dialogo e confronto con realtà provenienti dalla Regione. Il titolo del Festival, inoltre, vuole sottolineare l’importanza di dar voce alle diverse realtà esistenti e a cui si appartiene con lo scopo di instaurare un rapporto fatto di segni, suoni, visioni personali e tematiche che permettono di ampliare prospettive.

“Una pluralità di voci accompagneranno verso l’espressione di racconti che delineano la diversità che alberga in ognuno di noi” dichiarano gli organizzatori.

Per la realizzazione del microFESTIVAL hanno collaborato attivamente Jessica Rosalia Romano, per la cura e l’allestimento della Mostra d’Arte Contemporanea, e Salvatore Maggiore.

Artisti presenti alla Mostra d’Arte Contemporanea 27, 28, 29 dicembre dalle 16:00:

Alberto Consiglio; Alice Amato; Andrea Lapaglia; Andrea Mangione; Angelo Crazyone; Anna Giannone; Armando Gioia; Azzurra Messina (Bellascella); Claudia Rizzo; Dariush Behjat; Emanuele Lisciandrello; Fausta Caldarella; Giorgia Pinzauti; Giorgio Salomone; Giovanni Bartolozzi; Giulia Galioto; Jessica Rosalia Romano; Leonardo Cumbo; Lorenzo Conti; Lorenzo Romano; Marco Mangione; Patrizia Miccichè; Sabrina Messineo; Salvino Marrali; Sara Di Ventura Lachur; Stefania Turco; Stefani.

Calendario:

Venerdì, 27 dicembre:

16:30-16:45, Palazzo Moncada: inaugurazione microFESTIVAL e mostra; 17:30-18:30, TESI, ANTITESI, ASPETTATIVA: Una performance di lettura di poesia di Jacopo Camilleri; 22:00 Elettriclub Lanicum, Musica di Angelo Crazyone e performance visiva di Giulia Galioto.

Sabato, 28 dicembre: mostra

Domenica 29 dicembre:

16:30-17:30, Sala degli Oratori Museo Tripisciano, Valorizzazione territoriale e la Ri-identicazione del tifoso: la comunicazione visiva scende in campo | Un talk di @wearenovafc in collaborazione con @progettocollettivo per microFESTIVAL Trame Contemporanee;

8:00-18:45, Palazzo Moncada ATONAL, un live set di MiDile + Salvo in collaborazione con @progettocollettivo per microFESTIVAL Trame Contemporanee;

19:30 – 23:00, Sala degli Oratori Museo Tripisciano, CINEMA LOCALE: Rassegna cinematograca + conversazione con gli artisti.

Mostra d’arte contemporanea: 27-28 dicembre dalle 9:30 alle 13:00; dalle 15:00; 29 dicembre 9:30-13:00 e 15:00-23:00.