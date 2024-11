Serradifalco. Prorogati i lavori per il recupero e l’adeguamento dell’ex Biblioteca comunale

SERRADIFALCO. Prorogata la conclusione dei lavori per il recupero, completamento, manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti per la rifunzionalizzazione della ex biblioteca comunale di Largo Fonte. In un primo tempo era stata concessa una proroga di 90 giorni a causa di ritardi nella consegna di alcuni materiali necessari alle lavorazioni del prospetto esterno.

Una richiesta ritenuta accoglibile dal direttore dei lavori. Ora, con questa nuova proroga di ulteriori 90 giorni la conclusione dei lavori slitta al prossimo 9 gennaio 2025. In questo caso, la richiesta è stata formulata in quanto si sono registrati ritardi nella consegna di alcuni materiali necessari alle lavorazioni e per la modifica della tipologia di ascensore da installare. Il Comune, tramite il direttore dei lavori, ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dall’impresa richiedente, stabilendo la concessione di una proroga per l’ultimazione dei lavori di 90 giorni.

I lavori prevedono interventi destinati a cambiare il volto a quell’immobile che, per anni, ha ospitato la Biblioteca comunale in Largo Fonte, accanto alla storica fontana della “Testa di l’acqua”. Per la valorizzazione del sito è stato intercettato dall’amministrazione comunale un finanziamento di un milione di euro con i fondi del Pnrr, Missione 5 “Inclusione e Coesione” riguardante interventi speciali per la coesione territoriale tramite il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità. Il progetto è stato finanziato dall’Unione Europea per il tramite dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.