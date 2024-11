Riesi. Disposta la chiusura delle scuole per la giornata di martedì 12 novembre

RIESI. Il sindaco Sardella ha emesso un’ordinanza contingibile ed urgente con la quale ha disposto la chiusura di scuole, parchi pubblici e cimitero comunale, a tutela della pubblica incolumità pe l’eventuale verificarsi di condizioni meteo avverse per la giornata di martedi 12 novembre.

Pertanto niente scuola a Riesi, ma anche parchi pubblici chiusi e stessa cosa per il cimitero. Evidentemente il timore è che l’allerta arancione possa tradursi in potenziali pericoli per la sicurezza pubblica e privata, per cui il primo cittadino ha ritenuto di dover provvedere in merito con apposita ordinanza.