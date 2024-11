Prima Categoria. Vola la Sommatinese, cade la Don Bosco Mussomeli; tre punti importanti per Campofranco

Nel campionato di Prima Categoria la Sommatinese si conferma capolista solitaria battendo 3-1 la Belsitana. Al Peppe Tricoli padroni di casa in vantaggio con Giarrana, poi ecco arrivare il gol di Noto e ancora quello di Giarrana; platonica la rete dei madoniti ad opera di Agnello.

La Sommatinese s’è portata in testa alla classifica del gruppo B con 16 punti, anche perchè l’altra capolista è caduta a Gangi. La Don Bosco Mussomeli ha infatti perso 3-1 contro la compagine madonita in gol con Spitale, Duca e Di Nuovo, mentre un’autorete ha fissato il punteggio sul 3-1.

Infine, nello stesso girone, bene anche il Calcio Campofranco che ha superato fuori casa 1-2 l’Empedoclina. In gol Jallow e Raccuglia per i nisseni che hanno così conquistato una vittoria che gli ha permesso di collocarsi a quota 10 in classifica.

Nel girone F, invece, pari per l’Accademia Mazzarinese che ha impattato in casa 0-0 contro il Comiso. I padroni di casa hanno tentato in ogni modo di sbloccare il risultato ma i ragusani hanno retto bene rendendosi a loro volta insidiosi. L’Accademia Mazzarinese ha ora 7 punti in classifica. Non è andata bene al Terranova Gela che ha perso 7-3 sul campo della Don Bosco 2000 e che è rimasto ultimo in classifica a quota 0.