Mussomeli, approvato dalla giunta bilancio comunale per il triennio 2024-2026

MUSSOMELI – il bilancio del comune di Mussomeli per il triennio 2024-2026 è stato ufficialmente approvato in giunta. Ne ha dato notizia il Sindaco Catania, con delega al bilancio, che si è dichiarato “orgoglioso di annunciare che, dopo la recente approvazione del rendiconto 2023, un altro tassello importante viene aggiunto al fine di allineare la documentazione economico finanziaria del Comune di Mussomeli. Questo bilancio segna una nuova fase di crescita, sviluppo e impegno per il nostro futuro. È il risultato di un lavoro attento e condiviso che mira a garantire stabilità economica, sostenibilità e investimenti strategici per il benessere della nostra comunità”. Sono i questi i punti salienti: Investimenti mirati in infrastrutture viarie, infrastrutture culturali ed edilizia scolastica; Progetti di sviluppo sostenibile e innovazione tecnologica; Maggiore attenzione alla cura del benessere e dei servizi sociali; Piano di riduzione del debito e gestione oculata delle risorse. Da sottolineare che nei prossimi giorni, dopo il rilascio del parere da parte dei revisori, il bilancio andrà in consiglio per l’approvazione definitiva.