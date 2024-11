La nuova Renault 5 E-Tech è arrivata da RN Motors ad Agrigento e Caltanissetta: la city car brillante ed agile dalla grande tradizione

Piccola (392 cm di lunghezza, 13 in meno della Clio), solo elettrica e dall’aspetto inconfondibile: è la nuova Renault 5 E-Tech che ha fatto il suo ingresso negli showroom della Concessionaria Renault RN Motors di Agrigento in via Unità d’Italia e a Caltanissetta in C.da Savarino. Prenotate un test drive attraverso il seguente link: https://rnmotors.concessionaria.renault.it/landing/r5

Il design e il nome si rifanno a quelli dell’utilitaria lanciata nel 1972 (un successo, con 9 milioni di pezzi venduti in 24 anni), ma questa è un’auto al passo con i tempi. È il primo modello costruito sulla nuova piattaforma AmpR Small, sviluppata da Renault apposta per i veicoli elettrici. La batteria è il classico parallelepipedo posto sotto il pianale; la casa francese ha potuto farla più grande grazie anche alle sospensioni posteriori indipendenti, a due bracci “e mezzo”, che sono meno ingombranti rispetto al ponte torcente universalmente diffuso fra le piccole. Su questa piattaforma saranno prodotte anche la mini-crossover Renault 4 , attesa per la primavera del 2025, e la citycar Twingo, in arrivo nel 2026.Si parte con 150 CV.

Con i suoi 150 CV, la Renault 5 E-Tech che abbiamo guidato è la versione più potente della gamma e sarà dietro le vetrine delle concessionarie da novembre 2024: il motore è anteriore, come la trazione. Lo alimenta una batteria da 52 kWh (nominali) che pesa 295 kg e promette 410 km di autonomia media. La “pila” si può ricaricare sia in corrente alternata fino a 11 kW (servono circa 4 ore e 30 minuti per passare dal 10% al 100%) sia in continua, fino a 100 kW (in condizioni ottimali, in mezz’ora la carica cresce dal 20% all’80%).

La Techno costa 32.900 euro e ha di serie i cerchi in lega di 18”, il cruise control adattativo, l’impianto multimediale basato su Android Automotive con i servizi di Google (lo schermo è di 10,1”), la pompa di calore (aiuta a risparmiare energia quando serve riscaldare l’abitacolo) e la piastra di ricarica senza filo per i telefonini. Servono invece 34.900 euro per la ricca Iconic Cinq del test, che aggiunge la guida semiautonoma (a 850 euro per l’altra nel pacchetto Easy Drive), il volante e i sedili riscaldabili e il sistema di parcheggio semiautomatico (il volante gira da solo).Da meno di 25.000 euro

Da novembre sarà ordinabile anche la Renault 5 E-Tech con batteria da 40 kWh (intorno a 300 km l’autonomia media dichiarata) e 120 CV, proposta a 27.900 euro nell’allestimento Evolution (non se ne conosce ancora la dotazione) e a 29.900 euro nella Techno. A inizio 2025 arriverà anche la più economica Five da 95 CV, a meno di 25.000 euro. Queste versioni con batteria più piccola della Renault 5 E-Tech accettano sempre 11 kW in corrente alternata, mentre in continua si fermano a 80 kW. Una caratteristica interessante è riservata alle versioni con 120 o 150 CV: il caricabatteria è bidirezionale, così da poter alimentare altri dispositivi (per esempio, una bicicletta elettrica) o fornire energia alla rete domestica. Ieri e oggi

La Renault 5 E-Tech, come la 4 e la Twingo che arriveranno, interpreta in chiave moderna un modello storico. Nelle parole del capo del design della Renault, Gilles Vidal , “crediamo che questo sia il modo più efficace per vincere la riluttanza di chi ancora non è convinto di comprare un’auto a batteria”. Ed è anche un modo per differenziarsi dalle auto della casa con motori termici, come la Clio. Concetti strategici a parte, i richiami alla Renault 5 di un tempo sono evidenti nella forma e nelle proporzioni della carrozzeria, inclusi il disegno delle luci. L’insieme, però, appare fresco e anche grintoso, grazie ai parafanghi allargati. Originale il riquadro sul lato del cofano, alla base del parabrezza: nel modello di un tempo è la presa d’aria per la ventilazione dell’abitacolo, nella Renault 5 E-Tech ingloba un display che indica lo stato di carica della batteria: se il logo 5 appare per intero, è al 100%.Ciao Reno

Anche nell’abitacolo della Renault 5 E-Tech sono evidenti i richiami all’antenata. Per esempio, il rivestimento imbottito a fasce verticali sulla destra della plancia e l’elemento squadrato che, in questo caso, racchiude due display. Quello del cruscotto è ricco, chiaro e configurabile; l’altro, per l’impianto multimediale, è intuitivo e comprende (come in altre Renault recenti) i servizi di Google che siamo abituati a utilizzare con i telefonini e il nuovo assistente vocale chiamato Reno. Si tratta di un avatar sostenuto dall’intelligenza artificiale, che può “conversare” con i passeggeri. Basta dire “Ehi, Reno” per attivarlo e comunicargli, per esempio, a che ora far partire la ricarica della batteria. Intuitivi gli altri comandi secondari, a eccezione della levetta per scegliere fra marcia avanti e indietro: incernierata sulla destra del piantone dello sterzo, si può confondere con quella per i tergicristallo o col satellite per l’impianto audio.Ben fatta

L’interno della Renault 5 E-Tech è ben rifinito, con gradevoli inserti tessili in parte ricavati da materiali riciclati, e piuttosto spazioso. Tuttavia, solo le porte anteriori hanno le tasche, e il bordo è così basso da renderle poco sfruttabili; piccolo il cassetto di fronte al passeggero anteriore, e mancano le maniglie nel soffitto. Davanti, sugli avvolgenti sedili “a petalo” (altra citazione dagli anni 70) si sta proprio bene. Dietro, c’è buon agio per due mentre in tre si sta stretti; del resto, l’auto è molto compatta. Inoltre, il pavimento piatto lascia spazio per i piedi di chi siede al centro del divano.

Quanto al baule, la capienza non è male (326 litri a divano in uso), ma fra la soglia del portellone e il fondo c’è un “salto” di una ventina di centimetri: costringe a sollevare parecchio i bagagli nelle fasi di carico e scarico.Quasi sportiva

C’è già una versione sportiva di questa piccola francese: la Alpine A290 che arriva fino a 218 CV. Ma anche la Renault 5 E-Tech, con 150 CV e 8 secondi netti dichiarati nello “0-100”, garantisce una buona dose di “pepe”. Oltre allo sprint, vanta uno sterzo diretto e la capacità di curvare “piatta” e precisa, unita a una grande maneggevolezza e facilità di guida anche nel traffico delle città; per contro, si nota qualche sobbalzo quando si passa su tombini e pavé. Su strada aperta è facile farsi prendere la mano, come è capitato a noi; così facendo, a fine test abbiamo misurato poco meno di 16 kWh per 100 km.

L’entità del rallentamento quando si rilascia l’acceleratore è regolabile su due livelli: quello “normale”, poco accentuato, e quello più deciso che si ottiene spostando la levetta della marcia avanti o indietro su B (Brake); non previsto lo one-pedal, che arriva ad arrestare l’auto senza dover premere il freno (può essere comodo nel traffico). Questa funzione arriverà in un secondo momento, insieme alle palette dietro il volante per attivarla. Più che buona, infine, l’insonorizzazione: anche in autostrada la Renault 5 E-Tech Iconic Cinq si è mantenuta silenziosa.