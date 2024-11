Federica Arancio è il nuovo presidente dell’Ordine Ostetriche di Caltanissetta, Enna e Agrigento

Federica Arancio, giovanissima Favarese, in servizio presso l’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento è il nuovo presidente dell’ordine delle ostetriche delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. L’assegnazione delle cariche del nuovo direttivo è avvenuta nella giornata di ieri a seguito delle elezioni concluse il 10 novembre.

Il nuovo Consiglio direttivo è così composto: la nuova presidente è Federica Arancio, vice presidente Angela Insalaco, tesoriere Cettina Falzone, segretaria Luigia Gammacurta.

Gli altri componenti sono: Ludovica Longo, Mariangela Genuardi, Sophie Giglia, Zaira Giovanna Castelluzzo, Pia Di Vita ed Ester Roberta Maria Caci.

Laureata in ostetricia all’università di Firenze, Federica Arancio, nonostante la sua giovane età ha vissuto già numerose esperienze formative.Sicuramente la più importante è stata la sua missione in Africa e la parentesi lavorativa in Germania. Rientrata in Sicilia ha lavorato in diversi ospedali dell’isola e attualmente è in servizio presso il reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Agrigento.

“Sono, emozionata e onorata di rappresentare 236 ostetriche/i, professionisti, preparati e appassionati che si spendono ogni giorno per assicurare un alto livello di assistenza, garantendo un’esperienza del parto positiva nelle nostre provincie con un intento preciso: la donna al centro.

“Da oggi – ha detto la neo presidente Federica Arancio – il mio impegno sarà rivolto al pieno riconoscimento della nostra professione. Mi auspico di poter collaborare con le altre Professioni Sanitarie e con le Istituzioni Sanitarie anche per la promozione di attività formative mirate allo sviluppo delle competenze professionali della nostra nobile professione.

Colgo l’occasione- infine- per ringraziare tutti i nuovi membri del nostro “giovane” ordine interprovinciale.”