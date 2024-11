Favignana. Criticità trasporti marittimi isole Egadi, audizione in IV Commissione regionale

Il sindaco di Favignana Francesco Forgione e la presidente del Consiglio comunale Emanuela Serra, accompagnati da una delegazione di consiglieri, composta da Ramona Aloia, Nicolò Bannino, Francesco Sammartano, Giuseppina Salerno e Maria Sinagra, hanno incontrato ieri, a Palermo, la IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea Regionale Siciliana per discutere delle gravi criticità dei collegamenti marittimi con le isole Egadi.Alla riunione, presieduta dal presidente Giuseppe Carta, hanno partecipato i deputati Bernardette Grasso, Giuseppe Bica e Cristina Ciminnisi (componenti della Commissione) e Stefano Pellegrino, l’architetto Salvatore Lizzio, dirigente del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Giuseppe Rizzuto, capo di gabinetto dell’Assessorato, e Carlo Cotella e Nunzio Formica, amministratore delegato e direttore della compagnia di navigazione Liberty Lines. Il sindaco e la presidente del Consiglio comunale hanno evidenziato i gravi disagi affrontati quotidianamente dalla popolazione egadina e dai visitatori, proponendo soluzioni per migliorare la funzionalità e l’equità del sistema di trasporti marittimi. Le proposte, contenute in un documento approvato all’unanimità dal Consiglio comunale lo scorso 30 ottobre, includono interventi urgenti come l’aumento delle corse e la revisione degli orari per meglio rispondere alle esigenze dei residenti e dei turisti. Nel corso dell’incontro è stata espressa l’esigenza di un intervento immediato attraverso lo stanziamento di risorse nel prossimo bilancio regionale. Il presidente della Commissione, Giuseppe Carta, ha garantito che le richieste saranno formalizzate in un documento ufficiale che verrà sottoposto all’attenzione del governo. Inoltre, ha annunciato una visita della Commissione nelle isole Egadi, prevista per l’inizio del prossimo anno, per analizzare direttamente la situazione e raccogliere le istanze della comunità. Il sindaco Francesco Forgione e la presidente Emanuela Serra ringraziano la Commissione per l’attenzione dedicata a un tema centrale e rilevante per la qualità della vita della popolazione egadina e auspicano una coerenza degli impegni assunti nel cercare soluzioni adeguate.