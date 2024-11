Emergenza idrica a Caltanissetta. I chiarimenti dell’assessore Aiello sui silos: “L’Amministrazione non ha mai pensato a una card”

Attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Caltanissetta l’assessore alla Polizia Municipale, Ambiente e Protezione Civile, Oscar Aiello è intervenuto in merito alla notizia che circola sui canali social secondo cui per prelevare l’acqua dai silos che verranno installati in città sarebbe prevista una Card.

“Intervengo in nome dell’Amministrazione comunale per chiarire e smentire una notizia che ha creato un po’ di preoccupazione ai tanti cittadini. La notizia è quella della fantomatica card per il prelievo dell’acqua dai silos. Ebbene, l’Amministrazione comunale non ha mai pensato e tantomeno diffuso notizie in merito per cui smentisco quella notizia infondata.”

L’assessore Aiello ha concluso invitando in futuro a “prendere atto soltanto delle notizie che provengono dall’ufficio stampa del Comune di Caltanissetta e che successivamente vengono diffuse da altre testate, e dalle notizie pubblicate sia sul sito del Comune e sulla pagina Facebook del Comune.”