Cammarata si prepara alla 19^ edizione del Presente Vivente: un viaggio tra religione, tradizione e folklore

Cammarata, un’affascinante cittadina montana della Sicilia, si prepara a ospitare la 19ª edizione del suo rinomato Presepe Vivente, un evento che unisce religione, tradizione e folklore. Promosso dall’associazione religiosa culturale Ss. Crocifisso degli Angeli, il presepe non è solo una semplice rievocazione della natività di Gesù, ma un vero e proprio viaggio nel passato, un momento di celebrazione collettiva delle origini e dei valori della comunità. Le date da segnare in agenda per questa edizione sono il 22, 26, 28 e 29 dicembre 2024 e l’1, 5 e 6 gennaio 2025.

L’itinerario del presepe si snoda tra le suggestive viuzze del centro storico, dove i visitatori possono immergersi in scene che rievocano la vita di un tempo: il calore del focolare domestico, i mestieri tradizionali e le arti popolari si materializzano grazie alla passione degli abitanti e ai racconti degli anziani. In questo scenario, i giovani hanno l’opportunità di riscoprire l’autenticità di antiche tradizioni, mentre i più anziani rivivono momenti di nostalgia e affetto per il passato.

Nato nel 2003 con l’obiettivo di essere un veicolo di evangelizzazione, il Presepe Vivente si ispira alla rappresentazione della natività ideata da San Francesco d’Assisi. Negli anni, ha assunto un significato più ampio, diventando un’occasione per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Cammarata. L’evento promuove un turismo sostenibile, preservando le tradizioni locali e rafforzando il senso di appartenenza al territorio, creando un legame sempre più profondo tra i visitatori e la comunità.

Passeggiando lungo il percorso, i visitatori possono osservare scene viventi che raccontano la quotidianità di un tempo: “u picuraru” che trasforma il latte appena munto in ricotta, le donne intente al telaio e i profumi dei dolci e del pane che si mescolano al vociare vivace degli ambulanti. Anche il contadino prepara la gustosa “fasola” mentre i bambini giocano per le strade. Ogni angolo del presepe è animato da artigiani al lavoro: “u falignami” modella il legno, il fabbro batte il martello sull’incudine, e il canestriere intreccia i vimini, mentre “u consapiatti” ripara utensili e “lu scarparu” cura le scarpe.

I visitatori in questo viaggio avranno l’opportunità di partecipare a numerose degustazioni che faranno scoprire le tradizioni culinarie del territorio, offrendo un’esperienza sensoriale completa che arricchisce l’atmosfera magica del Presepe Vivente.

Anche quest’anno, il Presepe Vivente attirerà migliaia di visitatori, entusiasti di scoprire come le viuzze di Cammarata si trasformino in un quadro vivente, dove la magia del Natale si intreccia con la storia e la cultura del territorio. Gli ospiti sono accolti in un ambiente caloroso e autentico, frutto dell’impegno e della passione della comunità, che lavora con dedizione per rendere ogni edizione dell’evento unica.

L’aumento continuo dei visitatori rappresenta per Cammarata non solo una grande soddisfazione, ma anche uno stimolo per il futuro. Con la speranza di trasmettere un messaggio di unità e di celebrazione delle proprie radici, il Presepe Vivente continua a essere un simbolo di identità e di comunità.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.presepeviventecammarata.it e seguire le pagine social del Presepe Vivente di Cammarata oppure usufruire del servizio telefonico al numero 353 354 1910.