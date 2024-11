Caltanissetta. Si sono insediati i due nuovi consiglieri comunali Martina Gioia Millaci e Andrea Di Carlo

CALTANISSETTA. In occasione dell’ultima seduta consiliare a Palazzo del Carmine, la massima assise civica ha approvato la surroga dei consiglieri dimissionari Salvatore Petrantoni e Guido Delpopolo Carciopolo facendo subentrare, pertanto, i primi non eletti della lista di Azzurri per Caltanissetta e Fratelli d’Italia.

Si tratta di Martina Gioia Millaci e Andrea Di Carlo che, pertanto, si sono ufficialmente insediati in seno al consiglio comunale impegnandosi a dare il loro contributo alla vita politica e al dibattito in seno alla massima assise civica.