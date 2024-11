Caltanissetta. Forti emozioni e ampia partecipazione alla decima edizione del Festival “Voci dal Sud”: esibiti oltre 80 aspiranti artisti

Una tre giorni all’insegna della musica e del talento con un teatro Margherita sold out e oltre 80 aspiranti artisti che si sono esibiti alla decima edizione del Festival Voci dal Sud, manifestazione canora internazionale organizzata dalla Divi Art di Roberto Vicari e Daniele Di Giovanni.

Oltre 200 persone tra artisti ed accompagnatori hanno soggiornato a Caltanissetta potendo godere del suo centro storico e apprezzando l’ospitalità delle strutture ricettive del territorio, offrendo alla città anche una preziosa ricaduta economica.

Gli artisti che si sono avvicendati sul palco del Festival Voci dal Sud vanno dai 7 ai 60 anni, divisi in categorie, Children, Boys, Joung, Senior, Over, inediti ed internazionali dato che tra gli iscritti figurano artisti di nazionalità estera (Filippine, Malta, Gambia).

Ad ascoltare le esibizioni una giuria di altissimo livello composta dal produttore discografico, batterista e manager musicale Michele Torpedine, dal talent scout e produttore Enzo Longobardi, dal Rumorista cabarettista internazionale, Ivano Trau, e ancora le docenti di musica Sonia Addario, Rosy Ingoglia e Rosaria Vincigerra. A curare la direzione artistica è stata l’organizzatrice di eventi Sabrina Tevere. Tra gli ospiti anche la cantante palermitana Donna Scarlet.

Vincitrice assoluta è stata la giovane gelese di appena 16 anni Desirè Voddo, della scuola Harmonious di Christian Sciascia, che si è esibita sulle note di Rise di Katy Perry. Oltre al premio in denaro, la giovane gelese si è aggiudicata la selezione per un progetto discografico con Michele Torpedine. 2° classificata la catanese Nicole Agata Santonocito

3° la maltese Federica Falzon.

Ecco l’elenco completo dei vincitori per ciascuna delle categorie in gara.

CHILDREN:

1° Alessia cosentino

2° Maria Buccafusca

3° Sophia Piraino

BOYS:

1° I Pop Lirici

2° Eleonora Pardi

3° Kristel

YOUNG:

1° Aurora Mulè

2° Rachele Falco

3° Federica Tumello

SENIOR:

1° Noa Nizzardo

2° Emanuele Lo Nardo

3° Melbrock

OVER:

1° Sweet Mothers

2° Layla

3° Katia

INEDITI:

1° Irene

2° Noire

3° Lanaif

Premio fuoriclasse. Una Settimana Di Soggiorno gratuito, offerto dal patron Ivano Trau, alla finale nazionale di “Fuoriclasse Talent” dal 2 al 9 Settembre con 4 puntate In Tv Amazon Prime; vincono Rachele Falco E Kristel.

Sempre al Fuoriclasse Talent, con accesso diretto alla finale nazionale vanno; Marea, I Pop Lirici e Aurora Mule’.

Premio borsa di studio per un mese presso Laboratorio Di Musical, Teatro Savio di Palermo offerto dalla dott.ssa Rosaria Vinciguerra e dalla M° Rosy Ingoglia a Francesco Russo e Josephine Di Mercurio.

Pubblicazione discografica presso La Casa Azzurra Music offerto da Enzo Longobardi e Michele Torpedine assegnati a Soraya Vultaggio, Vicky, Selyne Nicotra, Giovanna Ferraro, Gloria Agro’, Sweet Mothers E Samuele Denaro.

Premio Giffoni: Accesso diretto alla finale nazionale al Giffoni Festival Musica e Cultura offerto dal patron Nicola Delle Donne è assegnato a Fabio Luconi.

Un bilancio positivo per Roberto Vicari e Daniele Di Giovanni della Divi Art: “Da dieci anni con impegno e sacrificio portiamo avanti questo festival che ha visto alternarsi sui nostri palchi centinaia di aspiranti artisti che si sono esibiti davanti a produttori, critici e discografici di altissimo spessore. Ringraziamo il Comune di Caltanissetta per averci concesso l’utilizzo del Teatro Regina Margherita, vero e proprio tempio dell’arte. Siamo già a lavoro per l’edizione 2025” – concludono.