Caltanissetta. “Festa dell’Albero”: al parco “Rosario Assunto” piantumati 60 ulivi per i bambini nati nel 2024

CALTANISSETTA. Si è svolta nel corso di questa mattina, giovedì 21 novembre, la “Festa dell’Albero”, una manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta in coincidenza con la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dal Ministero dell’Ambiente con Legge n. 10 del 14 gennaio 2013.

Il parco urbano “Rosario Assunto”, infatti, ha ospitato tante famiglie che nell’ultimo anno hanno provato la gioia di accogliere una nuova vita. Proprio i nascituri del 2024 sono stati i veri protagonisti dell’evento: sono stati piantumati 60 alberi di ulivo, che rappresentano simbolicamente tutti nuovi nati, che cresceranno insieme a queste collocazioni arboree e a questo ulteriore spazio verde all’interno della preziosa e generosa superficie naturale del parco.

Oltre a tanti genitori con in braccio i propri figli, però, erano presenti anche diverse sezioni delle scuole primarie del plesso “Michele Abbate” (Istituto Comprensivo “Martin Luther King”), dell’Istituto Comprensivo Don Milani e dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”, insieme a tanti cittadini che hanno voluto partecipare, condividendo un momento importante di tutela dell’ambiente e di valorizzazione del verde urbano.

Contestualmente, la giornata odierna ha rappresentato anche l’occasione per l’inaugurazione di alcune aree giochi all’interno del parco, con altalene, scivoli e altre installazioni ludiche per i più piccoli.

“Un posto veramente bello e distensivo adatto a tutti, adulti e bambini – ha commentato il sindaco Walter Tesauro. Invito tutti a visitare il parco Assunto: qui si può leggere un libro, fare sport, giocare o anche semplicemente godersi questa distesa verde immersa nella città. Cercheremo senz’altro di migliorarlo con diversi interventi votati a valorizzare ancora di più questo luogo pubblico, a questo proposito ringrazio l’Ufficio Tecnico Comunale con cui stiamo lavorando con grande sinergia anche per la realizzazione di una pista ciclabile. Bellissimo vedere così tanti bambini e famiglie, assoluti protagonisti di questa giornata. Viviamo insieme questa città, godiamocela, perché è bella e perché è la nostra città”.

“Abbiamo cercato di realizzare una vera e propria rigenerazione urbana – ha dichiarato il Dirigente della Direzione III del Comune di Caltanissetta, Giuseppe Dell’Utri.

Abbiamo riqualificato col verde e con nuove installazioni un’area dismessa, in cui c’erano giochi distrutti e vandalizzati. Oggi invece il parco è un’oasi di bellezza e serenità, una sorta di bolla che ti isola dai rumori della città. L’ulivo è simbolo della pace, ne abbiamo piantumati 60, che non corrispondono ai 262 nuovi nati nel 2024, ma che assumono un carattere fortemente simbolico. Un numero scelto anche per garantire a ogni albero la certezza di una cura adeguata. Per ognuna di queste essenze, infatti, è stato predisposto un impianto di irrigazione a goccia.

Il nostro è un lavoro di squadra e devo ringraziare anche l’Ing. Tomasella, che si è prodigato per tutte le attività inerenti al verde, oltre all’impresa Baldi e all’impresa Amico”.

Questa città ha tante esigenze, ma questo parco e la giornata di oggi costituiscono un simbolo positivo per il presente e per il futuro – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti.

Questo spazio rappresenta un’area verde e di benessere per tutti, che sono convinto che pian piano riusciremo a valorizzare sempre di più. Lo spirito che ha condotto gli uffici a questo risultato è quello giusto affinché questa città possa crescere. Ringrazio i dipendenti che hanno lavorato, l’Ing. Tomasella, ma anche l’Amministrazione precedente, che sicuramente ha dato il proprio contributo. Parliamo di bene comune, quindi bisogna andare oltre i colori politici. Oggi una piccola area di questo grande luogo naturale, inoltre, torna in mano ai bambini, questa è la cosa più importante”.

L’assessore all’Ambiente, Oscar Aiello, ha spiegato l’intento dell’iniziativa odierna: “Questi alberelli cresceranno insieme ai vostri bambini e per quanto le piante siano dotate di un impianto dedicato, anche grazie alla vostra cura.

Oggi celebriamo la Giornata Nazionale degli Alberi, abbiamo invitato i nuovi nati, ma anche le scuole, per valorizzare questo bellissimo luogo all’aperto, che ci regala bellezze naturali a pochi passi dalla città.L’Amministrazione è sensibile alla tutela ambientale e favorirà più possibile le iniziative volte alla riqualificazione del verde urbano”.