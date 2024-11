Caltanissetta, 24 novembre il “M. Tomaselli” centro del rugby giovanile: mini rugby ed under 14

Tutto pronto per il duplice appuntamento in programma al “M. Tomaselli” di Caltanissetta, domenica 24 novembre, a partire dalle ore 10, per il mondo giovanile regionale della palla ovale.

Il funzionale stadio sportivo rugby-calcio del capoluogo nisseno ospiterà numerosi giovani rugbisti provenienti da tutta la Sicilia.

Il primo appuntamento sarà riservato all’attività competitiva del minirugby (under 6-8-10-12): in campo oltre ai padroni di casa, i Tauri San Cataldo, i Dioscuri Agrigento, il Rugby Palermo ed i Malarazza di Aci Bonaccorsi.

A seguire il campionato regionale under 14, a sfidarsi la Nissa Rugby, i Tauri San Cataldo, i Dioscuri Agrigento, il Cus Catania ed i Malarazza di Aci Bonaccorsi.