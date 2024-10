Turismo: al Ttg di Rimini l’area ‘Next Startup’, dove nascono le nuove idee innovative

(Adnkronos) – Ttg Travel Experience, marketplace italiano del turismo in programma dal 9 all’11 ottobre presso la Fiera di Rimini, è anche il 'laboratorio delle idee' del settore travel grazie a un’area sempre più grande dedicata alle startup del settore turistico. Per l’edizione 2024, infatti, l’area Ttg Next, curata dall’Associazione Startup Turismo e già presente da 9 edizioni, si amplia e diventa Ttg Next Startup: occuperà l’intero padiglione A6 con oltre 1.000 metri quadri e ben 55 startup espositrici pronte a rivoluzionare il mondo dei viaggi, dell’hospitality e delle esperienze turistiche. Un vero e proprio 'Innovation District' che sarà accompagnato da una Arena Eventi con un programma di 20 convegni e tavole rotonde che andranno ad esplorare le nuove tendenze dell’innovazione e della tecnologia. Nel corso dei tre giorni esperti di turismo, rappresentanti delle startup e relatori internazionali, si alterneranno per discutere dei principali trend di mercato, delle nuove tecnologie e delle soluzioni che stanno ridefinendo il turismo a livello globale. L'obiettivo di Ttg Next Startup è chiaro: creare un unico luogo in cui trovare tutto quello che c’è di nuovo nel turismo, dove le nuove idee e l’innovazione prendono vita e si sviluppano attraverso il confronto e la collaborazione tra startup, imprese più consolidate e i principali stakeholder del settore. L’Associazione Startup Turismo, organizzatrice e promotrice dell'area, ribadisce il suo impegno a sostenere l’evoluzione del comparto, accompagnando le nuove realtà imprenditoriali nel loro percorso di crescita. Spiega infatti la presidente dell’Associazione, Giulia Trombin: “Siamo orgogliosi di vedere le startup protagoniste di una fiera di riferimento come il Ttg Travel Experience. Questo rappresenta la prova tangibile che il settore ha bisogno di idee rivoluzionarie per evolvere. Per il decimo anno consecutivo, siamo protagonisti al Ttg, ma oggi la nostra presenza non è solo consolidata, è strategica: per la prima volta, abbiamo un intero padiglione dedicato alle startup, proprio come accade nei più grandi eventi internazionali. L’Area non sarà un semplice spazio espositivo, ma un vero e proprio hub di innovazione, dove imprenditori, partner e operatori di caratura internazionale si confronteranno per creare il futuro del settore. Le startup di quest’anno rappresentano il top della creatività, e siamo convinti che il loro impatto trasformerà il mercato in modo duraturo e significativo". Tra le tante novità di questa edizione, una delle esperienze più attese sarà offerta da Augmented City, startup che tramite un QR code all’ingresso consentirà ai visitatori di esplorare l’area espositiva attraverso la realtà aumentata, aiutandoli a orientarsi meglio e permettendo di conoscere in maniera più approfondita le startup presenti nell’area e anche testare dal vivo come questa tecnologia può essere utilizzata per esplorare un territorio, che sia un evento o una destinazione. A supportare questo ecosistema dinamico ci saranno numerosi partner di rilievo, tra cui PwC Italy, leader globale nei servizi di consulenza, Regiondo, principale software di prenotazione per tour e attività in Europa, e Better Bookings, tour operator specializzato in soluzioni B2B2C. Diverse anche le startup che hanno creduto nel progetto espositivo di questa edizione: tra queste Foximity, piattaforma di proximity marketing, Hotiday, travel tech startup che dà vita a Hotel Room Collection, InsightUp, soluzioni data-driven per strutture ricettive, RedoMap, web-app per la creazione di contenuti interattivi per esplorare una destinazione, Sharewood travel tech company specializzata in viaggi esperienziali, attivi e consapevoli e TribYou – Your Places, piattaforma digitale innovativa per pianificare e acquistare viaggi, soggiorni e condividere esperienze. Per il secondo anno consecutivo, l’Area Ttg Next Startup si apre all’internazionalizzazione, grazie alla collaborazione con Business France, che porterà otto startup francesi a confrontarsi con il mercato italiano. Non solo startup, nell’Area sarà anche presente DestinAction, associazione e community di giovani professionisti di Destination Management che supporterà l’area nella moderazione eventi e nella comunicazione e 2i3T, società di gestione d’incubatore di imprese dell’Università di Torino, che promuove lo sviluppo sostenibile dell’economia locale a sostegno di imprese emergenti. Nell'area Ttg Next Startup, le 55 startup espositrici sono suddivise in cluster tematici che riflettono le tendenze emergenti del settore: Technology, Mobility, Hospitality, Experience/Tour Operating. In ambito Tecnology, diverse startup si concentrano sull'intelligenza artificiale, applicata alla sentiment analysis o a Crm specifici per hotel, dimostrando come la tecnologia sia un potente abilitatrice per il settore. Nel cluster Hospitality, le startup offrono soluzioni tecnologiche innovative per migliorare l’accoglienza nelle strutture ricettive, come sistemi di smart check-in, piattaforme per digitalizzare la gestione degli oggetti smarriti e servizi di marketing di prossimità per migliorare l’esperienza degli ospiti. Per quanto riguarda la Mobility, molte startup puntano sulla sostenibilità, offrendo mezzi di trasporto eco-friendly (bici, monopattini, e-boat) anche per strutture ricettive o piattaforme per il calcolo dell’impronta ecologica. Il turismo diventa poi sempre più verticale, con realtà che rispondono a esigenze specifiche di target ben definiti, come famiglie, anziani o il turismo sanitario. Infine, il cluster Experiences Tour Operating riunisce innovatori che promuovono esperienze autentiche e rispettose dei territori, grazie a tour operator e piattaforme che mettono le destinazioni locali al centro senza snaturarle. L’Associazione Startup Turismo si conferma, dunque, uno dei protagonisti dell'edizione 2024 del Ttg Travel Experience, dove porterà anche il più importante palinsesto di incontri e convegni focalizzato sull’innovazione nel settore turistico, irrinunciabile per chi vuole comprendere le nuove tendenze e tecnologie che stanno trasformando l’industria dell'ospitalità e dei viaggi. Con ben 20 convegni distribuiti su tre giorni, l’Arena di Startup Turismo si posiziona come il fulcro delle discussioni su temi cruciali per il futuro del travel. Tra i temi in programma figurano Hospitality Tech, Revenue Management, Big Data, i trend emergenti in ambito tour & activities e la sharing mobility, argomenti di grande interesse sia per gli addetti ai lavori, sia per le giovani startup che puntano a rivoluzionare l’approccio tradizionale all’accoglienza e ai servizi turistici. "L’Arena Next Startup – spiega lGiulia Trombin – sarà un punto focale di tutta la fiera dove si potrà toccare con mano l’innovazione e dove le startup potranno presentare le loro soluzioni ‘chiavi in mano’. Un’ottima occasione per rimanere aggiornati sui nuovi trend, confrontarsi con i migliori esperti del settore e scoprire le soluzioni più innovative". L’Arena non sarà solo uno spazio di formazione, ma anche un laboratorio di idee, dove le startup potranno presentare le loro tecnologie più avanzate e i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con casi studio reali e applicazioni concrete. Tra gli eventi a cui non mancare, si segnala l’inaugurazione dell’area Ttg Next Startup, il 9 ottobre, alle 10.30, con la presentazione delle 55 startup italiane dell’Associazione Startup Turismo e delle 8 startup francesi portate da Business France. Sempre il 9 ottobre, alle 15:25, si discute di 'Innovazione e tradizione nel Turismo: il ruolo delle associazioni di categoria, imprenditori di successo e startup', con Giulia Trombin, Frédéric Challeaux di Business France, il guru del digitale Claudio Bellinzona e l’esperto di finanza Sergio Scalzi. Sarà un momento di grande valore informativo per chi desidera anticipare le prossime evoluzioni del mercato e intercettare opportunità di business. Il 10 ottobre, alle 11:30, invece, da non perdere 'Travel Trends & Startup Pitching Session', durante il quale Giulia Trombin e Roberta Anelli condivideranno gli ultimi dati e insight del mondo startup e soluzioni innovative per il futuro dell'industria turistica. Gli eventi dell’Associazione Startup Turismo a Rimini si completano fuori fiera con un altro appuntamento imperdibile per il networking e lo scambio di idee in un contesto più informale: il party esclusivo 'Startup (your) Night', organizzato il 10 ottobre presso Villa Adriatica (viale Amerigo Vespucci 3, Rimini). L’evento, che si terrà dalle 20:30 alle 1:00, sarà l’occasione ideale per favorire incontri tra startupper e potenziali investitori, oltre che tra professionisti del settore turistico. I partecipanti potranno approfittare di un’atmosfera conviviale e rilassata per stringere nuove relazioni e discutere di possibili collaborazioni. Tra le aziende che si potranno incontrare in questo contesto ci sono incubatori di impresa come 2i3T, acceleratori di business come Pwc Italia e MyCia for business, startup affermate come Better Bookings, Hotiday, Regiondo e Takyon. L’accesso all’evento è a numero chiuso: per informazioni su come partecipare e per acquistare un ingresso si può visitare il sito dell’Associazione Startup Turismo all’indirizzo: https://www.startup-turismo.it/festa-startup-your-night/. —lavoro/start-upwebinfo@adnkronos.com (Web Info)