Trapani. Rissa tra detenuti nel carcere “Pietro Cerulli”, due agenti feriti

Due agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel tentativo di sedare una rissa scoppiata stamattina tra alcuni detenuti del carcere ‘Pietro Cerulli’ di Trapani. I due poliziotti sono stati trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso. A darne notizia è il segretario della Uilpa Sicilia Gioacchino Veneziano. “A seguito della rissa si sono verificati altri disordini – spiega Veneziano – e i colleghi, pure in palese difficoltà numerica, sono riusciti ad azionare l’allarme, così da consentire l’arrivo in appoggio di altri colleghi capitanati dal comandante di reparto, ristabilendo la sicurezza”. “La settimana scorsa – aggiunge – abbiamo inviato una nota al sottosegretario Andrea Delmastro, al capo del dipartimento Giovanni Russo, al direttore del personale Massimo Parisi e al provveditore regionale Maurizio Veneziano, denunciando la carenza di oltre 80 unità di polizia penitenziaria, la mancanza di un direttore titolare e il sovraffollamento della struttura”.