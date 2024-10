Serradifalco. Fondi regionali per l’edilizia scolastica: l’amministrazione comunale chiede di finanziare interventi urgenti nelle scuole

SERRADIFALCO. Utilizzare i fondi previsti dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria, per finanziare, in via sostitutiva, interventi urgenti di manutenzione straordinaria per l’anno 2024 per la rimozione di rischi imminenti o di compromesse condizioni di vivibilità degli ambienti scolastici, volti a garantire la continuità dell’attività scolastica, la pubblica incolumità, l’igiene e la sicurezza degli edifici.

Con questi presupposti l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio ha avviato l’iter per dare seguito concreto ad alcune segnalazioni del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Filippo Puglisi sulla presenza di problemi negli ambienti scolastici cittadini. In particolare, la dirigente scolastica del comprensivo “Filippo Puglisi, la prof. Valeria Vella, ha richiesto al Comune il ripristino della pavimentazione del cortile nel plesso centrale, la messa in sicurezza dei termosifoni per la scuola dell’infanzia del plesso Morvillo, l’installazione dell’aria condizionata per i locali della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola dell’infanzia Morvillo.

Inoltre, sempre dalla dirigente, è arrivata la richiesta di riparazione dei servizi igienici nella scuola Morvillo e nel plesso centrale, la riparazione di serramenta nella scuola Morvillo e nel plesso centrale, la pulizia delle aree esterne del plesso centrale e della scuola Morvillo. È stata anche chiesta la scialbatura delle pareti dei locali della scuola dell’infanzia Morvillo “al fine di assicurare le necessarie condizioni igieniche ed il decoro degli ambienti”. Infine c’è stata anche la richiesta di dotare tutti i caloriferi presenti nei locali del plesso Morvillo di idonee griglie di protezione.

Il tutto nell’ottica di garantire la continuità dell’attività scolastica. Il Comune di Serradifalco, tuttavia, mancando delle risorse necessarie, ha pertanto deciso di ricorrere a quelle regionali dotandosi di apposito progetto esecutivo con due apposite perizie esecutive cantierabili di 40 mila euro ciascuna per un totale di 80 mila euro. Dopo di che le stesse saranno trasmesse alla Regione per ottenere i finanziamenti necessari.