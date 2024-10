Serie D. Niente trasferta per i tifosi della Nissa a Favara: disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti in provincia di Caltanissetta

La Nissa ha reso noto che, su provvedimento della Prefettura di Agrigento, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti della gara tra ASD Castrum Favara e Nissa, in programma domenica, ore 15,30, ai residenti della provincia di Caltanissetta.

Dunque, niente trasferta per i tifosi della Nissa a Favara. Una trasferta che avrebbe potuto essere vicina facendo registrare tanta affluenza del pubblico nisseno al match con un incasso anche considerevole, ma che non sarà possibile stante il divieto disposto dal Prefetto di vendita dei biglietti per la partita di domenica.