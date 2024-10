Sanremo 2025, l’annuncio di Conti: “Alessandro Cattelan condurrà talent sezione Giovani”

(Adnkronos) – Sarà Alessandro Cattelan il conduttore del nuovo talent musicale su Rai2 che farà da trampolino di lancio per le nuove proposte di Sanremo 2025 e conduttore del dopo Festival. Ad annunciarlo è Carlo Conti al Tg1 delle ore 20. "Sarà un vero e proprio talent, in onda dal 12 novembre per cinque serate", spiega e aggiunge: "Prolunghiamo l'iscrizione dei giovani che sono tantissimi, abbiamo spostato la possibilità di iscriversi a giovedì 10, alle ore 19". Alessandro Cattelan, già volto di punta di Rai2 e veterano dei talent musicali grazie alla sua lunga esperienza a XFactor si dice "molto felice. Ringrazio per questa opportunità, mi ero preso una pausa dai talent e avevo voglia di ritornare a maneggiare un po' la musica. Mi sembra un ottimo modo per ritornare ad un ambiente che conosco, che amo, farlo con dei ragazzi giovani che avranno poi l'opportunità di calcare il palco di Sanremo". Quindi Conti scherza ricordando a Cattelan di non prendere impegni per febbraio. "Ho reintrodotto il dopo Festival -annuncia-. E sarà proprio Alessandro a condurlo". "Carlo mi ha proposto un progetto interessante – commenta a caldo Cattelan – Sono molto felice. E' l'altro lato della mia carriera, il talent da una parte e la seconda serata brillante, divertente, con cui accompagnare poi a dormire gli ascoltatori che, dopo essersi goduti Sanremo, si godranno un pò di dibattito finale, commenteremo quello che è successo. Vi tengo svegli bellezze – promette- Staremo tutta la notte insieme. Cercherò di raccogliere la 'follia' di Sanremo e di restituirla anche a voi". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)