San Cataldo. Istituto comprensivo “Carducci”, alunni protagonisti del progetto “I nonni raccontano”: interviste e passeggiate alla scoperta del territorio

In questi giorni di Ottobre si stanno svolgendo le prime attività didattiche esterne che vedono coinvolti gli alunni e le alunne delle classi seconde della Scuola primaria dell’Istituto comprensivo “G. Carducci” di San Cataldo, diretto dal prof. Salvatore Parenti.

Guidati dalle maestre e accompagnati dalla voce narrante dell’insegnante e poetessa Maria Concetta Naro, i bambini cominciano a scoprire il loro territorio, partendo dai quartieri storici, dalle strade e dalle piazze più antiche della città di San Cataldo. Tra i luoghi visitati nell’ottica della conoscenza, tutela e valorizzazione del territorio urbano, il Quartiere Furca, la Torre Civica, la Chiesa della Catena, la Chiesa Madre e la Salita di via Cavour.

Il progetto, dal titolo “I nonni raccontano: San Cataldo ieri e oggi”, prende avvio dalla celebrazione, il 2 Ottobre, della Festa dei nonni. Proprio come dei piccoli giornalisti, gli alunni hanno intervistato i loro nonni chiedendo loro di raccontare com’era San Cataldo quando essi erano bambini e, soprattutto, come sono cambiati i quartieri, le strade, le piazze, da allora.

Durante le attività sono state utilizzate immagini, brevi scritti e libri antichi relativi alla storia della città. La passeggiata con i nonni e le insegnanti per i quartieri di San Cataldo ha consentito ai bambini dell’Istituto “Carducci” di acquisire un’esperienza preziosa, utile a vivere in prima persona la città e le sue bellezze storico-artistiche e architettoniche e per arricchire le loro conoscenze.