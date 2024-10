Roma, oggi lo sciopero Atac: trasporti a rischio, chiuse tutte le metro

(Adnkronos) – Sciopero dei mezzi Atac oggi, 28 ottobre 2024, a Roma. La protesta di 24 ore del trasporto pubblico, dopo la prima fascia di garanzia, è iniziata alle 8.30. Chiuse le metropolitane A, B, B1 e C e la ferrotranvia Termini-Centocelle. Per quanto riguarda il servizio di superficie, sono possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee.

Dalle 17 scatterà la seconda fascia di garanzia e alle 20 al termine del servizio riprenderà la protesta. Lo sciopero, indetto dai sindacati Usb e Orsa, non coinvolge le 93 linee bus gestite da operatori privati. E' quanto fa sapere Roma Mobilità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)