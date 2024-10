Promozione. Il Serradifalco cerca la prima vittoria nell’anticipo con il Gemini. Vigor in cerca di riscatto, Niscemi per la vetta

Nel campionato di Promozione, oggi il Serradifalco di capitan Salvatore Di Marco (nella foto) anticipa il proprio impegno di campionato allo stadio “Tomaselli” di Caltanissetta affrontando in casa il Gemini (ore 15,30). Per i falchetti del presidente Caramanna, reduci dal pesante 5-1 patito nella gara di andata del secondo turno di Coppa Italia con la Vigor Gela, si tratta del terzo impegno stagionale in quanto nella prima giornata ha osservato un turno di riposo.

I falchetti sono reduci da due pareggi esterni su due campi alquanto ostici come Santa Domenica Vittoria e Casteltermini. Proprio per questo vogliono conquistare la loro prima affermazione in campionato contro il Gemini.

Gli agrigentini, tuttavia, sono un osso duro e non sarà facile scardinarne il bunker per i falchetti che si affideranno all’estro di D’Anca e al fiuto del gol di Mastrosimone per battere un Gemini altrettanto determinato a fare risultato.

Nel girone D, invece, domenica 6 ottobre, due sfide interessanti. La Vigor Gela, dopo il roboante 5-1 rifilato al Serradifalco in Coppa Italia, intende battere il Città di Canicattini per ottenere la prima vittoria in campionato. Altrettanto carico e motivato è il Niscemi che affronta in casa l’Atletico Megara. Per i niscemesi un test alquanto probante nel quale dovranno provare a vincere per confermare quanto di buono fatto vedere in questo avvio di stagione.