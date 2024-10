Processo Montante, decisione Cassazione fissata al 30 ottobre

Rinviata al 30 ottobre la decisione della Cassazione per Antonello Montante l’ex leader degli industriali siciliani condannato in appello a Caltanissetta con il rito abbreviato a 8 anni di reclusione e accusato di avere creato una rete di spionaggio per conoscere indagini a suo carico e di dossieraggio. Lo ha deciso il presidente della sesta sezione davanti alla quale oggi sono stati discussi anche i ricorsi del capo della security di Confindustria Diego Di Simone condannato a 5 anni e il sostituto commissario Marco De Angelis condannato a 3 anni e 3 mesi. La procura generale della Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la rivalutazione della pena della condanna in appello che potrebbe portare per Montante a uno “sconto” di qualche mese. Per gli altri due imputati rigetto totale dei ricorsi. Ha presentato ricorso anche il generale Gianfranco Ardizzone assolto in appello e dichiarato prescritto un reato. Ora sara’ un lungo mese di attesa mentre il processo che si celebra a Caltanissetta con il rito ordinario per 26 imputati, inizialmente erano in 30, ancora deve entrare nel vivo perche’ devono essere sentiti gli agenti della squadra mobile nissena.