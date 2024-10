Obama e il rap per Kamala Harris sulle note di Eminem: “Sono nervoso”

(Adnkronos) –

Barack Obama 'rapper' al rally di Detroit per Kamala Harris aperto da Eminem. "Ho fatto così tanti comizi, di solito non sono così nervoso come mi sento ora a seguire Eminem", ha detto l'ex presidente dopo essere stato accolto sul palco con un grande abbraccio dall'artista. A questo punto, Obama ha iniziato a 'rappare' i primi versi di una delle canzoni più famose di Eminem, 'Lose yourself', dal film '8 Mile' del 2002. Prima di presentare Obama al pubblico della sua città, Eminem ha esortato a votare e a sostenere Harris in uno stato chiave come il Michigan di grande importanza. Il rapper ha sempre preso posizioni, spesso con le sue canzoni, contro i repubblicani nelle campagna elettorali: nel 2004 ha pubblicato la canzone di protesta politica 'Mosh' per attaccare George W.Bush. Nel 2016, il giorno del terzo dibattito presidenziale, pubblicò 'Campaign Speech' contro Donald Trump. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)