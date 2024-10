Mussomeli, pubblicata gara consolidamento costone roccioso del castello. Domande entro il 18 novembre.

MUSSOMELI – Pubblicata la gara per il consolidamento del costone roccioso del castello manfredonico. Importo complessivo del progetto € 4.108.104,91; Importo per lavori a base di gara € 3.423.420,76. Le offerte possono essere presentate entro le ore 13 del giorno 18/11/2024. Ne dà notizia il sindaco Catania, il quale invita tutte le imprese interessate a partecipare e contribuire a preservare questo importante patrimonio culturale. “Un ringraziamento – scrive Catania – va al Presidente Schifani, all’Arch. Salvatore Lizio della Struttura Commissariale per il rischio idrogeologico, ai progettisti e al RUP del progetto Carmelo Alba”.